Mærsk siger farvel til 2000 ansatte i slankere struktur

KØBENHAVN:Mærsk afskediger cirka 2000 medarbejdere som led i en tidligere annonceret organisationsændring.

Det oplyser transport- og logistikvirksomheden i en meddelelse til fondsbørsen.

Organisationsændringen blev annonceret 1. september i år. Dengang blev der dog ikke nævnt noget præcist om antallet af fyringer.

Mærsk beskæftiger i øjeblikket cirka 80.000 medarbejdere på verdensplan.

Afskedigelsen af de cirka 2000 medarbejdere sker som konsekvens af organisationsændringer i de to forretninger Ocean og Logistics & Services.

Det tæller blandt andet aktiviteterne med containerskibene, som Mærsk nok er mest kendt for.

Organisationsændringen handler kort fortalt om at samle flere aktiviteter, mens at visse brands bliver afviklet. Det skal skabe en mere simpel struktur i Mærsk.

Afskedigelserne kommer i tredje kvartal til at betyde en omstruktureringsudgift på cirka 630 millioner kroner.

Sammen med nyheden om afskedigelserne kan Mærsk løfte sin prognose for de økonomiske forventninger til i år.

Det skyldes dels den forventede udvikling i tredje kvartal og dels udsigterne for fjerde kvartal.

- Mærsk er på vej til at levere et stærkt resultat i tredje kvartal med en solid vækst i indtjeningen på tværs af forretningen, især i Ocean og Logistics & Services, siger Søren Skou, administrerende direktør i Mærsk, i en kommentar.

- Volumenerne er kommet igen hurtigere end forventet, vi har holdt vores omkostninger under kontrol, fragtraterne er steget som følge af en stærk efterspørgsel, og vi har løftet indtjeningen i Logistics & Services.

- Af de samme årsager ser udsigterne for fjerde kvartal solide ud, og vi er derfor i stand til at opjustere vores forventninger for helåret, siger Søren Skou.

Efter opjusteringen venter Mærsk et driftsoverskud før af- og nedskrivninger (EBITDA) på mellem 47 og 50 milliarder kroner.

Det er fraregnet udgifter til blandt andet omstruktureringer.

Tidligere ventede Mærsk et overskud på mellem 38 og 44 milliarder kroner.

