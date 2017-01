KØBENHAVN/ESBJERG: Maersk Oil skærer ned i sin danske forretning og samler alt relateret til selskabets danske olie- og gasproduktion i Esbjerg.

Det koster samtidig 160 danske stillinger, oplyser Maersk Oil, Mærsk-koncernens oliedivision, i en meddelelse.

Sparerunden er en del af den omfattende omstrukturering af koncernen, som A.P. Møller-Mærsk har indledt, og den vil blive gennemført i løbet af de næste par måneder.

Chefen for Maersk Oil, Martin Rune Pedersen, anerkender, at det er en hård besked for medarbejderne.

- Men det er et nødvendigt skridt for at forblive konkurrencedygtig i den danske del af Nordsøen og den bredere forretning i Maersk Oil, siger han.

Mens Maersk Oils hovedkontor fortsat vil være at finde på Esplanaden i København, lukker koncernen ifølge Ritzau Finans et kontor på Oslo Plads, mindre end en kilometer væk, hvor der har været omkring 200 ansatte.

55.000 tønder om dagen

Maersk Oils danske aktiviteter relaterer sig til Nordsøen, hvor selskabet pumper omkring 55.000 tønder olie og gas op hver dag på en række felter.

Ifølge chefaktieanalytiker Michael Friis Jørgensen fra Alm. Brand er udmeldingen fra Maersk Oil helt i tråd med konglomeratets strategi.

- Vi ved jo, at Maersk Oil er en forretning, som skal trimmes og optimeres til eventuelt frasalg eller børsnotering. Der er blevet skåret, og vi har set fyringsrunder. Nu kom der så en til.

- Det virker naturligt at samle forretningen i Esbjerg. En stor del af den danske produktion er Tyra-feltet, som jo er en nedlukningsopgave, medmindre man får en anden aftale med staten, siger han.

Maersk Oil forhandler med den danske regering om en ny og mere økonomisk fordelagtig aftale for olie- og gasproduktionen i Nordsøen.

Det kræver store investeringer at fortsætte produktionen. Maersk Oil, som er presset af en lav oliepris, vil ikke stå for den udgift alene.

Meldingen fra Mærsk lyder, at Tyra-feltet lukkes ned i 2018, hvis der ikke landes en aftale.

- Det her er endnu et signal til politikerne om, at det rammer aktiviteterne, hvis rammevilkårene ikke er attraktive, siger analytikeren.

Maersk Oil skar 1250 stillinger i 2015 som følge af den lave oliepris. Også den anden del af olieforretningen i A.P. Møller - Mærsk, Maersk Drilling, har måttet skære i medarbejderstaben.

/ritzau/