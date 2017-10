Mærsk vil spare milliarder på digitalt kæmpeprojekt

VERDEN: Mærsk står til at hugge op imod 20 mia. kr. af selskabets udgifter ved at digitalisere containerfragten. Det skriver Finans.

Ved hjælp af såkaldt blockchainteknologi planlægger IBM og Mærsk at eliminere dyngerne af papirarbejde og strømline de sløve fragtprocesser, som i dag fordyrer den støvede og tunge globale forsyningskæde.

- Jeg tror, at blockchain kommer til at betyde for alt af værdi, hvad internettet har betydet for information. Det er simpelthen for godt til, at man bare kan lade det ligge, siger Jan Lillelund, teknisk direktør, IBM Danmark, til Finans.

I dag skaber containerforsendelser tommetykke papirstakke, som skal gennemtjekkes og skrives under af dusinvis af forskellige hænder. På en containerfragt fra Kenya til Holland koster papirarbejdet omkring 15 pct. af en fragt, eller 1.900 kr., viser IBM’s beregninger fra et pilotprojekt.

Stemplerne, telefonsamtalerne, underskrifterne, scanningerne, postforsendelserne og den skriftlige kommunikation vil Mærsk og IBM reducere og digitalisere.

Besparelserne varierer, men Mærsk bekræfter over for Finans, at der generelt vil kunne snittes i størrelsesordenen 1.900 kr. af en containerfragt ved bl.a. at hægte alt papirarbejdet på et blockchainsystem.

Mærsk fragtede sidste år 10,4 millioner containere, hvilket potentielt giver en besparelse på op imod 20 mia. kr. årligt.

Blockchain er et fletværk af registrerede transaktioner, som bliver låst sammen med stærk kryptering. Det unikke er, at industriparterne kan spore aftaler og transaktioner uden at risikere fusk med fragtpapirerne og brudte aftaler. Samtidig kan man skære dyre tredjepartsled ud af ligningen - skibsmæglere, speditører, banker og forsikringsselskaber.