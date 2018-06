Mafiabossen "Cadillac Frank" dømt for ældgammelt drab i USA

En amerikansk jury i Boston kendte fredag en tidligere mafialeder fra New England og hans medsammensvorne skyldige i et drab i 1993 på en natklubejer.

Natklubejerens jordiske rester blev først fundet på Rhode Island for to år siden.

Det er den 84-årige Francis "Cadillac Frank" Salemme og den 63-årige Paul Weadick der er kendt skyldige i at have dræbt natklubejeren Steven DiSarro, som de mistænkte for at samarbejde med politiet.

De to dømte står nu til at skulle tilbringe resten af deres dage i fængsel.

Ifølge anklagerne så Salemme på, da hans søn kvalte DiSarro, mens Weadick holdt om DiSarros fødder. Salemmes søn døde i 1995.

Myndighederne fik i 2016 et tip om, at DiSarros jordiske rester lå begravet ved en fabriksbygning i Providence, Rhode Island.

Den opsigtsvækkende retssag har været et flashback til en epoke, hvor organiseret kriminalitet i Boston blev styret af Salemme.

Han var overhoved for New Englands italiensk-amerikanske mafia "Costa Nostra" i begyndelsen af 1990'erne.

Salemme og Weadick erklærede sig uskyldige i anklagerne og vil anke dommen.

Salemmes advokat, Steven Boozang, siger, at Salemme for længe siden har erklæret sig skyldig i at have begået otte andre drab. Men han har fastholdt, at han ikke dræbte DiSarro.

Sagen har været præget af anklagernes vidne Stephen "The Rifleman" Flemmi, der var en af Salemmes bedste venner. Han fortalte, hvordan han vidnede mordet.

Han har selv indrømmet 10 mord, fra da han arbejdede sammen med Bostons famøse mafiaboss James "Whitey" Bulger, der er forlægget til filmen "Black Mass" og Jack Nicholsons karakter Frank Costello i flmhittet "The Departed".

Salemme selv samarbejdede i en periode med politiet, da det gik op for ham, at Flemmi og Bulger havde været informanter for forbundspolitiet FBI.

Han blev dog smidt ud af sit vidnebeskyttelsesprogram, da han løj for politiet ved at forsøge at skyde skylden for mordet på DiSarro over på en anden.

/ritzau/Reuters