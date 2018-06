Mens Magasin bygger i Aalborg: Nu overrasker ejeren med foruroligende besked

AALBORG: Den britiske ejer af Magasin du Nord, Debenhams, overvejer et salg af kæden. Det skriver Reuters.

Der er seks Magasin du Nord i Danmark. Den bedst kendte ligger på Kongens Nytorv i København, mens der også er Magasin-stormagasiner i Kgs. Lyngby, Fields, Rødovre, Odense og Aarhus. Desuden er kæden ved at indrette butik i Friis Shoppingcenter i Aalborg.

- Det er det rette tidspunkt for os til at kigge på den forretning, sagde finansdirektør i Debenhams Matt Smith tirsdag.

Det sker, efter at Debenhams, der ejer stormagasiner i Europa, tirsdag måtte nedjustere for tredje gang på seks måneder efter konkurrencepres og et hårdt forretningsmiljø i kernemarkedet Storbritannien.

- Det er veldokumenteret, at det er exceptionelt hårde tider for detailmarkedet i Storbritannien, og vores salg i kvartalet afspejler dette.

- Vi ser ikke markedsforholdene ændre sig i den nære fremtid, sagde administrerende direktør i Debenhams Sergio Bucher i den forbindelse.

/ritzau/