Magasins ejer er i knibe - får købstilbud på danske centre

KØBENHAVN: Den danske kæde af indkøbscentre Magasin kan være på vej til at få en ny ejer.

Magasins nuværende ejer, britiske Debenhams, er i økonomiske problemer og har fredag fået et købstilbud på Magasin fra sportskæden Sports Direct, der er Debenhams' største aktionær.

Buddet lyder i danske kroner på 868 millioner kroner for Magasins syv centre i Danmark.

Den nok bedst kendte ligger på Kongens Nytorv i København, mens der også er centre i Lyngby, Ørestad, Rødovre, Odense, Aarhus og Aalborg.

En del af oplægget til handlen er, at Debenhams vil kunne købe Magasin tilbage om et år til den samme pris.

Finten ved det forslag skulle være, at Debenhams i en periode kan slippe af med en del af sin gæld.

For at indgå aftalen med Sports Direct er kravet dog, at sportskædens direktør og ejer, milliardæren Mike Ashley, skal blive direktør for Debenhams.

Mike Ashley, der også ejer fodboldklubben Newcastle United, vil dermed skulle stå i spidsen for at rydde op i Debenhams.

Debenhams ejer 241 stormagasiner i 22 lande og har været i økonomiske problemer gennem en længere periode og har en gæld på 2,5 milliarder kroner.

Debenhams har fredag oplyst, at det har brug for en økonomisk indsprøjtning på 1,7 milliarder kroner for at kunne vende skuden.

I samme ombæring lyder det, at selskabet kigger på løsninger, som kan ende med, at aktionærerne ender med at sidde tilbage med nul og niks.

Den melding bliver taget ilde op på aktiemarkedet, hvor aktiekursen dykker med op mod 40 procent på børsen i London. Det sender markedsværdien ned på bare 200 millioner kroner.

Debenhams har været ejer af Magasin siden 2009. Forud for det havde Magasin i årene forinden haft en række forskellige ejere fra Island og Pakistan.

/ritzau/