Magnussen bliver sekser i årets første Formel 1-grandprix

MELBOURNE: Den danske racerkører Kevin Magnussen fik en god start på Formel 1-sæsonen.

I Haas-raceren sluttede han på sjettepladsen i årets første grandprix i Melbourne i Australien.

Det giver danskeren otte point til det samlede regnskab, hvor han også ligger på sjettepladsen, mens pointene også sikrer Haas en fjerdeplads i konstruktørernes konkurrence.

Løbet i Melbourne blev vundet af Valtteri Bottas fra Mercedes.

Finnen overhalede sin teamkollega, den forsvarende verdensmester Lewis Hamilton, på første omgang og udbyggede føringen markant gennem løbet.

Bottas vandt med over 20 sekunder ned til Hamilton på andenpladsen. Samtidig stod Bottas også for løbets hurtigste omgang og får derfor et bonuspoint oveni de 25 point, som sejren giver.

Max Verstappen (Red Bull) blev nummer tre.

Magnussen startede løbet som nummer syv, men allerede på første omgang lykkedes det ham at overhale holdkammeraten, Romain Grosjean, i den anden Haas-racer, der startede som nummer seks.

Manges øjne var rettet mod Haas-holdet, da den første pitstop-runde blev indledt. Under sidste års grandprix i Australien formåede mekanikerne ikke at få hjulene sat ordentligt på, og begge Haas-racere måtte udgå lige efter stoppet.

Magnussen kørte søndag i pit på 15. omgang, og her var der ingen slinger i valsen hos teamet, der lynhurtigt fik sat nye dæk på raceren.

Anderledes var det under Grosjeans pitstop, hvor der var problemer med at få sat venstre fordæk ordentligt fast. Grosjean faldt derfor langt tilbage i feltet efter pitstoppet.

Og helt fatalt blev det for franskmanden, da han på 32. omgang måtte udgå netop på grund af et løst venstre fordæk.

Efter første pitstop blev Magnussen hårdt presset bagfra af Nico Hülkenberg, men det lykkes danskeren at holde Renault-raceren bag sig, og da alle havde været igennem første stop, var han tilbage på sjettepladsen.

Den placering holdt han hele vejen til mål.

Det er første gang, at Magnussen gennemfører løbet i Australien for Haas. Ligesom sidste år udgik danskeren også i 2017 fra løbet.

Det var også på den australske bane, at danskeren fik sit hidtil bedste resultat i Formel 1. I sit allerførste Formel 1-løb i karrieren kørte Magnussen sig i 2014 på andenpladsen i Melbourne, da han kørte for McLaren.

Næste Formel 1-grandprix er den 31. marts, hvor racerne skal på banen i Bahrain.

