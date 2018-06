Kevin Magnussen ankom i helikopter: Formel 1-køreren kastede stjernestøv over EUC Nordvest

THISTED: Der var torsdag åbning af det nye HTEC-center på EUC Nordvest.

Det er amerikanske Haas, der står bag det nye højteknologiske center, og derfor var den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen inviteret til indvielsen. Danskeren var glad for at kunne være med til åbningen.

- Det er dejligt at kunne være med til at deltage i sådanne arrangementer. Det er en af de fede ting, der hører med til jobbet, og det er altid rart at komme ud og møde nogle glade mennesker. Og så er det jo skønt at være i Nordjylland, siger Kevin Magnussen.

Formel 1-stjernen Kevin Magnussen besøgte EUC Nordvest i Thisted. Foto: Bo Lehm

Direktør på EUC Nordvest Hans Christian Jeppesen interviewede den danske racerkører på scenen, inden det blev tid til autografskrivning og billeder med den danske stjerne.

EUC Nordvest direktøren kunne ikke skjule sin begejstring for det nye center.

- Det er en rigtig stor dag. Det er noget, vi har arbejdet på i tre år faktisk. Det er interessant for os, fordi vi nu får mulighed for at udvikle vores medarbejdere, der kan uddanne vores elever sådan, at de har de helt rigtige kompetencer, når de skal ud i erhvervslivet, siger Hans Christian Jeppesen.

