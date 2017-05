Magnussen starter som ellever i Barcelona

BARCELONA: Kevin Magnussen sluttede som nummer 11, da kvalifikationen til Formel 1-grandprixet i Barcelona blev kørt lørdag.

Den danske Haas-kører røg ud i anden kvalifikationsrunde (Q2) på Circuit de Barcelona-Catalunya.

De ti bedste kørere fortsætter til tredje kvalifikationsrunde (Q3), som endnu ikke er kørt.

Kevin Magnussen fik ellers kørt sig ind på en tiendeplads i de sidste sekunder i Q2, men kort efter blev danskeren skubbet ud af top-10.

Det skete, da Sergio Perez (Force India) satte niendebedste tid.

Kevin Magnussen så en overgang ud til at få problemer med at komme videre fra første kvalifikationsrunde (Q1), hvor de fem dårligste kørere i feltet på 20 kørere blev sorteret fra.

Det lykkedes dog for danskeren sent at sætte ottendebedste tid i Q1, inden han altså røg ud i Q2.

Danskerens Haas-kollega, franske Romain Grosjean, røg også ud i Q2, da han blev nummer 14.

Grandprixet i Barcelona køres søndag.

/ritzau/