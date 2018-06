Makedonsk præsident afviser at underskrive navneaftale

Makedoniens præsident, Gjorge Ivanov, afviser ifølge Reuters at underskrive en aftale om ændring af navnet på den tidligere jugoslaviske republik.

I en erklæring siger han, at aftalen er i strid med forfatningen.

Aftalen er indgået med Grækenland og skal bilægge en 30 år gammel strid mellem de to lande. Landets nye navn er ifølge aftalen Republikken Nordmakedonien.

Aftalen blev ratificeret i Makedoniens parlament i sidste uge.

- Jeg har ikke mandat til at underskrive, hedder det i erklæringen fra præsidenten, som mener, at aftalen gør Makedonien afhængigt af Grækenland.

Oppositionspartiet VMRO-DPMNE boykottede afstemningen i parlamentet i sidste uge. Navneændringen har ført til demonstrationer og sammenstød.

Den makedonske premierminister Zoran Zaev kalder aftalen "værdig og acceptabel". Han siger, at han vil gå af, hvis den ikke kommer til at stå ved magt.

Regeringens håb er, at navneændringen kan bane vej for medlemskab af EU og Nato.

Hidtil har Grækenland, som er medlem af begge, blokeret for makedonsk medlemskab på grund af navnestriden.

Konflikten med Makedonien har rødder til 1991, da Makedonien blev uafhængigt af Jugoslavien.

Historisk er Makedonien blandt andet interessant for begge lande, da Alexander den Store blev født i regionen.

Makedonerne har i et forsøg på at skabe en identitet i de seneste år brugt Alexander den Store som navn på stort set alt af en vis størrelse - blandt andet en lufthavn, en motorvej og et sygehus.

Desuden er der opstillet en del statuer af den makedonske konge, som erobrede Perserriget mere end 300 år før vor tidsregning.

/ritzau/Reuters