Malala er tilbage ved stedet hvor Taliban ville dræbe hende

Nobelprisvinderen Malala Yousafzai er lørdag landet i Swat-dalen i Pakistan. Hun er tilbage for første gang, siden Taliban for over fem år siden skød hende i hovedet.

Ved attentatet blev hun livsfarligt såret og måtte føres til Storbritannien for at blive behandlet.

Den 20-årige vinder af Nobels fredspris er samtidig tilbage, hvor hun blev født og gik i skole.

Under hendes rundtur sørger soldater fra Pakistans hær for hendes sikkerhed.

Hendes mor, far og to brødre ledsager hende, rapporterer en korrespondent for nyhedsbureauet AFP.

Hun er fløjet fra Islamabad til Swat-dalen i en af hærens helikoptere. Her har hun mødt venner og familie, inden hun uden for hovedbyen Mingora skal besøge et lokalt college.

Hun har set glad ud under sit besøg og skal senere tale til skolens elever, før hun vender tilbage til Islamabad.

Mingora er byen, hvor Malalas familie boede, og hvor hun gik i skole

9. oktober 2012 blev hendes liv ændret drastisk. Her steg en bevæbnet mand om bord på en skolebus og spurgte: "Hvem er Malala". Derefter skød han den 15-årige pige gennem hovedet.

Hun var som 11-årig begyndt at skrive en blog om livet i Swat-dalen, og det gjorde Taliban rasende, at en pige på den måde lod sin stemme høre.

Hun fik behandling for sine kvæstelser på et hospital i den britiske by Birmingham, hvor hun efterfølgende begyndte i skole.

