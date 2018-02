Maldivernes højesteret omgør ordre om at løslade politikere

Maldivernes højesteret har annulleret sin egen kendelse om, at ni oppositionspolitikere skal løslades fra fængsel.

Det oplyser de tre tilbageværende dommere ved højesteretten i en meddelelse.

Kendelsen om, at oppositionspolitikerne skal løslades, er trukket tilbage "i lyset af de bekymringer, præsidenten har fremført", lyder det fra de tre dommere.

Annulleringen af kendelsen kommer, efter at to højesteretsdommere blev anholdt tidligt tirsdag morgen.

Amnesty International opfordrer Maldivernes præsident til omgående at løslade de to anholdte dommere.

Menneskerettighedsorganisationen advarer regeringen om, at "verdens øjne" er rettet mod den lille østat i Det Indiske Ocean.

Mandag aften trængte kampklædte sikkerhedsstyrker ind i højesterets bygning i hovedstaden Malé.

Kort forinden havde præsident Yameen erklæret østaten - der er kendt for sine paradisiske øer og luksuriøse feriehoteller - i undtagelsestilstand.

Det skete, efter at højesteret i sidste uge pålagde regeringen at løslade de ni fængslede oppositionspolitikere.

Oppositionen, som den eksilerede præsident Mohamed Nasheed også tilhører, har længe klaget over politisk forfølgelse i form af blandt andet anklager om "terrorisme".

Nasheed var landets første demokratisk valgte præsident. Han blev i 2015 idømt 13 års fængsel for terroranklager, som Amnesty International betegner som politisk motiverede.

I sidste uge besluttede højesteret også, at 12 politikere skulle have deres pladser i parlamentet igen. De var blevet smidt ud, efter at de havde skiftet side og havde sluttet sig til oppositionen.

Med denne kendelse har oppositionen flertal i parlamentet.

Præsident Yameen afviste også at følge denne kendelse og erklærede i stedet undtagelsestilstand. Det giver vide beføjelser til hans sikkerhedsstyrker.

/ritzau/AFP