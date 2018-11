Maleri af to personer og en pool slår rekord med vild pris

NEW YORK: Et maleri af den 81-årige britiske kunstner David Hockney satte torsdag aften rekord for det dyreste kunstværk, der nogensinde er blevet solgt ved en auktion, mens kunstneren bag værket stadig er i live.

Det skriver The New York Times.

Maleriet blev solgt af auktionshuset Christie's i New York.

Hammerslaget lød på svimlende 90,3 millioner dollar - svarende til knap 600 millioner kroner - inklusive gebyrer.

Dermed overgår maleriet klart den tidligere rekord, som den amerikanske kunstner Jeff Koons var indehaver af. En af hans "Ballon Dog"-skulpturer blev i 2013 solgt for 58,3 millioner dollar.

Maleriet af David Hockney er fra 1972, hedder "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" og måler godt to meter gange tre meter.

Det forestiller en person i en koralrød jakke, der kigger ned i en glimtende, tyrkis pool, hvor en anden person svømmer rundt. I baggrunden er der et grønt og frodig landskab med bjerge og træer.

Det var den britiske milliardær Joe Lewis, der havde besluttet sig for at sælge det værdifulde maleri. Det skriver kunstsiden Art News.

Lewis købte selv maleriet tilbage i 1995 fra en anden velkendt samler - den amerikanske milliardær David Geffen, der havde haft det siden 1983.

/ritzau/