MALMØ: Det vakte stor opsigt, da fodboldklubben Malmö FF 19. november sidste år fyrede cheftræner Allan Kuhn.

Det skyldtes ikke mindst, at den danske træner kort tid forinden havde sikret klubben det svenske mesterskab i sin første sæson i klubben.

Efterfølgende har der været snak om utilfredshed i spillertruppen med Allan Kuhn, noget som forsvarsspilleren Pa Konate sætter ord på i et interview med Aftonbladet.

- Han var ikke tilstrækkeligt stærk til at kunne lede vores trup. Sådan havde vi det under sæsonen. Vi havde jo brug for en stærk ledertype.

- Vi lyttede meget til Rosenberg (spilleren Markus Rosenberg, red.) og andre. De guidede os unge spillere under svære forhold. Vi kom tættere på hinanden, selv om det ikke blev så godt med Kuhn, siger Pa Konate.

22-årige Pa Konate, der fik spilletid i 22 af 30 ligakampe i Allsvenskan i sidste sæson, peger på, at spillerne havde svært ved at forstå Allan Kuhns måde at ville spille på.

- Han lykkedes ikke med at få brugt spillertruppen på den rigtige måde. Vi havde de bedste spillere, men vi spillede ikke god fodbold, siger spilleren til Aftonbladets hjemmeside.

- Det blev bedre, men ikke rigtig godt. Vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre, og hvad planen gik ud på, siger Pa Konate.

Malmö FF hentede 66 point i 30 ligakampe under Allan Kuhn, og klubben vandt Allsvenskan med et forspring på seks point til AIK.

Malmö FF nåede sidste år også frem til den svenske pokalfinale, som klubben tabte til Häcken efter straffesparkskonkurrence.

/ritzau/