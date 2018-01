Malmø Universitet lukker mandag grundet alvorlig trussel

Malmø Universitet beder studerende og medarbejdere om at blive hjemme på mandag.

Det skyldes, at universitet har modtaget en mail, som indeholder en alvorlig trussel, som drejer sig om den pågældende dag.

- Jeg mener, at det er vigtigt at holde alle informerede om situationen, og det er besluttet, at universitetet vil holde lukket mandag, siger rektor Kerstin Tham til universitetets hjemmeside.

- Selvfølgelig kommer vores studerende og ansattes sikkerhed i første række, tilføjer hun.

Politiet er involveret, og indledende efterforskning er i gang.

Hverken politiet eller universitetet kan fastslå troværdigheden i mailtruslen.

Der vil blive fastlagt nye datoer for alle eksamener, der skulle have været mandag. De berørte studerende vil blive informeret per mail.

Patienter, der har en aftale med tandklinikken på det odontologiske fakultet, vil også få nye tider. Det samme gælder personer, der skulle have besøgt skolens studiecenter.

Svensk politi bekræfter, at man har modtaget en politianmeldelse.

- Vi har modtaget en anmeldelse om en grov trussel mod en gruppe. Det er en anmeldelse, som drejer sig om en hændelse 29. december i forrige uge, siger pressetalsmand Nils Norling fra Malmøs Politi til svenske P3 Nyheter.

Han bekræfter også, at truslen er modtaget via mail.

/ritzau/