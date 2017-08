Malthe klar til VM

SENNELS: Den 13-årige kartkører Malthe Jakobsen fra Sennels har haft nogle forrygende dage. I weekenden vandt han DM, og nu har han sikret sig en billet til VM i England.

På blot 14 dage har han samlet 70.000 kroner ind fra sponsorer og privatpersoner, så han han har penge nok til at komme til VM.

Mandag meldte Thy-Mors Energi sig på banen med et sponsorat, der sikrede Malthe Jakobsen VM-deltagelsen.

- Thy-Mors Energi ringede mandag til mig og ønskede mig tillykke med DM titlen. Derefter spurgte de ind til, hvor langt jeg nu var fra at nå mit VM-budget, fortæller Malthe Jakobsen.

Efter en kort snak, var meldingen fra direktør Lars Peter Christiansen klar. Thy-Mors Energi

ville hjælpe thyboen det sidste stykke til VM 2017 med et sponsorat på 15.000 kr.

- I de sidste par år har vi arbejdet med et helt nyt sponsorkoncept henvendt til unge lokale talenter, som vi går ind og støtter. Arbejdet med de her sponsorater er vi virkelig stolte af, fordi de betyder meget for de unge. I foråret blev vi sponsor for Malthe, og med det flotte resultat i weekenden fortjener han helt sikkert også at få chancen ved VM. Derfor har vi valgt at give Malthe et ekstra bidrag, der kan være med til sikre hans deltagelse ", fortæller Lars Peter Christiansen.

Med pengene får Malthe Jakobsen mulighed for optimal forberedelse op til VM i september, da han nu kan deltage i det engelske Super One mesterskab, 14 dage inden VM afvikles på samme bane.

- Jeg er så taknemmelig for alt den opbakning jeg har fået. Det er mange bække små, som har gjort det hele muligt, så alle har kæmpe andel i at det nu er lykkes, siger det unge talent.