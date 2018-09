HOBRO: Stilheden på Rosendalskolen var ikke til at tage fejl af.

Gangene rungede af tomhed og eleverne manglede - i stedet for at regne og skrive, var alle skolens børn gået udenfor for at synge, løfte, sparke og løbe.

Det skete i går, da skolen afholdt sin traditionsrige idrætsdag Trimiaden, hvor børnene skulle igennem mange forskellige poster, som 9. klasserne havde planlagt for dem.

De store bar de små rundt i trillebøre og de mindre børn fulgte troligt med rundt gennem posterne, når de ikke alle sad på tæpper rundt omkring på fodboldbanerne og slikkede sol.

To af dem, der var på hold sammen på tværs af alder og klassetrin, var Mathias Harby Weisberg på 10 år fra 4.B. og Marcus Fredegod Larsen på 12 år fra 7.A.

Marcus var glad for at have en dag, der var anderledes fra alle de normale skoledage.

- Det er fedt at være på tværs af aldre, for man lærer andre ting. For eksempel lærer man at tage ansvar - jeg er sammen med to, der er yngre end mig selv - man skal lige holde lidt styr på dem, siger han.

Også Mathias er glad for konceptet med at mødes på tværs af klassetrin.

- Det er fedt at være sammen med nogen, der er ældre, siger han.

Massage og komplimenter

Traditionen med at være på tværs af klassetrin har eksisteret på skolen i mange år. Flere af eleverne har derfor selv deltaget i konkurrencen. 15-årige Marie Randrup i 9.D. er en af dem.

- Det sjoveste er at planlægge dagen og se, hvor meget de andre elever fedter for at få point - indtil videre har jeg fået massage og komplimenter, griner hun.

Hun og de andre fra hendes klassetrin er alle gået sammen i mindre grupper og har selv besluttet, hvilke udfordringer deres kammerater skulle igennem.

Da hele skolen havde besøgt samtlige poster skulle vinderen kåres. Alle eleverne tog plads på skolens fodboldbane - næsten hele banen var fyldt med snakkende børn i sportstøj og 30 små flag fra hele verden, der blafrede i vinden. Men da vinderen skulle udpeges, forstummede snakken næsten helt.

- Og vinderen er Litauen!, lød det over højtaleren og gav et glædebrøl tilbage fra holdet.

Præmien var æren og et fællesbillede af vinderne.