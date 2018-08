Dobbelt indbrud i bowlingcenter: Stjal Cocio og cigaretter

HIRTSHALS: En 39-årig mand blev i weekenden taget på fersk gerning to gange, efter han havde brudt ind i Hirtshals Bowlingcenter for at få fat i beskedne fornødenheder.

Manden brød første gang ind i bowlingcentret natten til søndag, hvor han smadrede en rude og stjal en Cocio og en Faxe Kondi. Den 39-årig slap dog ikke af sted med udbyttet men blev tilbageholdt af en vagt, og efterfølgende anholdt af politiet, fortæller politikommissær Kenneth Ginnerup.

Manden blev løsladt efter endt afhøring, men det varede ikke længe, inden han igen var tilbage på politistationen.

Anholdt for anden gang

Natten til mandag blev den 39-årige så anholdt igen, da han med en brosten havde smadret en rude i hoveddøren, og var kravlet ind og havde fundet en pakke cigaretter.

Han fik dog ikke meget glæde af smøgerne, for igen blev han tilbageholdt af en vagt, indtil en politipatrulje dukkede op og anholdt ham.

Den 39-årige, som er fra Hjørring-egnen, er i forvejen sigtet for flere andre indbrud.

Kenneth Ginnerup fortæller, at den 39-årige har erkendt begge indbrud, men politiet har vurderet, at der ikke er grundlag for at begære ham varetægtsfængslet.

Manden er derfor løsladt, men fortsat sigtet for begge indbrud.