Mand anholdt i bowlingcenter

HIRTSHALS: En 39-årig mand blev natten til mandag anholdt, da han var brudt ind i et bowlingcenter på Østergade i Aalborg.

Nordjyllands Politi fik anmeldelse om indbruddet kort efter kl. 03.

Den 39-årige, som er fra Hjørring-egnen, viste sig at være en "gammel bekendt" af politiet.

Han er i forvejen sigtet for flere andre indbrud, og politiets jurister overvejer nu, om der på den baggrund er grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.