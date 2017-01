KØBENHAVN: En 51-årig dansk mand er torsdag blevet anholdt i forbindelse med YouSees store nedbrud nytårsaften. Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Manden er blevet sigtet for at have overtrådt straffelovens paragraf 193, der omhandler "omfattende forstyrrelse af driften af fjernsynsanlæg."

Politiet skriver, at der er blevet gennemført ransagninger og sikret udstyr, som nu skal videre til tekniske undersøgelser.

Der er endnu ikke taget stilling til, om manden skal fremstilles i grundlovsforhør.

/ritzau/