Mand anholdt: Truede med at skyde eks-kæresten

NIBE: Nordjyllands Politi anholdt søndag en mand, der tidligere på dagen havde truet med at skyde sin eks-kæreste. Truslerne var blevet fremsagt, efter parret tidligere på dagen var gået fra hinanden.

– Han truer med at slå hende ihjel, at han vil komme og skyde hende - og han skulle køre rundt med en riffel i bilen, siger vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi.

Nordjyllands Politi sendte adskillige patruljer til Nibe, hvor der blev ledt efter den forsmåede mand, men man fandt ham ikke dér. Det gjorde man til gengæld i eks-kærestens lejlighed i en anden nordjysk by.

– Han bliver kaldt ud af lejligheden, og vi får ham anholdt udramatisk. Men det viser sig se, at den bil, han har kørt rundt i - den finder vi ikke så langt derfra - der finder vi faktisk et skarpladt, oversavet jagtgevær, siger Torben Larsen.

Manden bliver fremstillet i et grundlovsforhør mandag, hvor han vil blive begæret varetægtsfængslet. Folketinget skærpede sidste år straffen for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder til minimum to år, idet den minimumsstraf primært er rettet mod rocker- og bandekriminalitet.