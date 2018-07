Mand blev knaldet af tilfældigheder - og af en politimand der havde fri

NØRRESUNDBY: En 30-årig mand røg torsdag eftermiddag ind i en række tilfældigheder, som gjorde, at han blev sigtet for indtil flere trafikforseelser.

Det skriver Nordjyllands Politi i dagens døgnrapport.

Det hele skete ved krydset mellem Stationsvej og Voerbjergvej i Nørresundby, hvor manden i sin bil stille og roligt trillede afsted - dog uden at bemærke, at bilen foran var bremset for rødt lys.

Og det var lige så stille og roligt, at han langsomt kørte op bag i den forankørende bil, som nu holdt stille.

De to involverede parter - den 30-årige og bilisten i den anden bil - fik hurtigt udvekslet informationer. Men så kom en politibetjent, der tilfældigvis var i nærheden og ellers ikke på arbejde, til. Han ville bare gerne hjælpe.

Betjenten kunne imidlertid lugte, at den 30-årige mand havde drukket alkohol.

Han fik derfor tilbageholdt ham og kontaktede kollegerne, der var på arbejde.

En patrulje ankom med et alkometer, der hurtigt fik bekræftet betjentens antagelser. Derfor blev den 30-årige sigtet for at køre bil i påvirket tilstand.

Tilbage var så den nu sigtede 30-åriges bil, som holdt midt på vejen.

En af politifolkene tog nøglerne med henblik på at parkere bilen på en nærtliggende parkeringsplads. Men da han åbnede døren og kom ind i bilen, kunne han se, at der lå hvidt pulver spredt over gulvet.

Det viste sig at være narkotika - og besiddelsen af det, blev den 30-årige også sigtet for at være i besiddelse af.