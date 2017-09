Mand dømt i drabssag uden lig

VORDINGBORG: Østre Landsret har onsdag idømt den 41-årige syrer Khalil Meme 12 års fængsel og udvisning for bestandigt for drabet på hans syriske ekskone, Hediga Morad, som forsvandt i oktober 2015.

Det skriver TV Øst på sin hjemmeside.

Dermed nåede landsretten frem til samme resultat, som byretten gjorde tilbage i januar.

Sagen er usædvanlig, fordi liget af Hediga Morad aldrig er fundet.

Den 34-årige kvinde blev sidst set 9. oktober 2015, da hun tog toget fra Vejle til Vordingborg for at aflevere sine to børn hos sin eksmand. En lille uge senere blev eksmanden anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet.

Anklagemyndigheden mener, at den 41-årige mand kvalte ekskonen og skaffede sig af med liget ved Møns Klint.

I byretten krævede anklageren fængsel i omkring 14 år, fordi manden ifølge anklagemyndigheden har planlagt drabet ved blandt andet at købe redskaber til at forberede en grav og ved at lokke hende til Vordingborg.

Hediga Morad og eksmanden, som oprindelig er fra Syrien, kom til Danmark i 2014 efter at have boet i Italien i nogle år.

I Danmark søgte de asyl under falske navne for at skjule, at de også havde italiensk opholdstilladelse. Hediga Morad hed i virkeligheden Khadija Murad, mens Khalil Meme kaldte sig Helil Meme i Danmark.

Efter ankomsten til Danmark ville Hediga Morad skilles fra manden, og de blev separeret. Hun fik i 2015 forældremyndigheden over deres to fælles børn og bosatte sig i Vejle.

Khalil Meme har under hele sagen nægtet sig skyldig.

