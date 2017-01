ODSHERRED: En mand, der søndag blev fundet skudt i et fritidshus i Odsherred på Sjælland, er død, oplyser politiet mandag.

Tilsyneladende er der tale om et drab begået i det kriminelle miljø i området, lyder det fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 42-årige mand blev fundet søndag af en kvinde. Han var i kritisk tilstand, fortalte politiet.

Formentlig var han blevet skudt lørdag aften.

Det var søndag omkring middagstid, at kvinden fandt den hårdt kvæstede mand i et fritidshus på Pilebakken i et sommerhusområde ved Veddinge Bakker.

Politiet har efterlyst eventuelle vidner eller andre, der har oplysninger om sagen.

Mandag appellerer politiet om hjælp til opklaringen af forbrydelsen.

- I en sag af denne alvorlige karakter er ingen henvendelse for lille. Vi vil meget gerne høre fra alle, der har set et eller andet i området, lyder det i en pressemeddelelse.

Såfremt nogen har set biler eller personer i området, vil politiets efterforskere gerne høre om det.

Motivet kan politiet mandag ikke udtale sig om endnu, lyder det.

/ritzau/