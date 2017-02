AALBORG: Efter knap fire måneder er en af de formodede gerningsmænd bag et skyderi på Skydebanevej i Aalborg stadig på fri fod.

Nordjyllands Politi har ellers efterlyst 34-årige Ali Kachach både her i landet og internationalt, men ordensmagten har ikke set skyggen af ham. Og det er usædvanligt, fortæller politikommissær Henrik Staal.

- Det er ikke normalt, at man kan holde sig skjult i så lang tid, og vi formoder, at nogen hjælper ham, siger politikommissæren.

- Og lige nu kan vi ikke gøre så meget andet, end at lede efter ham her, og så håbe, at han dukker op et sted.

Tidligere dømt for drabsforsøg

Skyderiet fandt sted 13. oktober, hvor en 25-årig mand blev ramt fire steder på kroppen - i begge ben, foden og ryggen. Den unge mand overlevede dog skuddene.

Ifølge politiet er der tale om et opgør om gæld, og skyderiet efterforskes som drabsforsøg. En 23-årig mand blev umiddelbart efter skyderiet anholdt og sigtet for at være den ene af gerningsmændene bag skuddene.

Den anden formodede gerningsmand er altså Ali Kachach, der er kendt af politiet og offentligheden i forvejen, da han tilbage i 2009 var indblandet i skyderi på Reberbansgade i Aalborg på Café Ib Rene Cairo. En episode der dengang kostede Ali Kachach syv års fængsel for drabsforsøg.

Ali Kachach er også efterlyst i hele Europa, da der er en mulighed for, at han kan have forladt landet.