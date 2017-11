Mand får livstid i Syrien for tredobbelt drab i Aabenraa

En 34-årig mand fra Syrien, der er mistænkt for at have dræbt sin hustru og sine to små døtre i Aabenraa, er blevet straffet for forbrydelsen i sit hjemland.

Dommen lyder ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi på livsvarigt fængsel. Det skriver DR Syd.

Politiet i Danmark har længe arbejdet på at få den mistænkte udleveret, men myndighederne i Syrien siger nej.

Tilsyneladende udleverer man ikke egne statsborgere til retsforfølgelse i andre lande. De syriske myndigheder oplyser, at manden har tilstået drabene.

Det var i oktober sidste år, at de dræbte - en 27-årig syrisk kvinde og to piger på syv og ni år - blev fundet i en fryser i familiens lejlighed. Ofrene var blevet kvalt, inden de blev anbragt i fryseren.

Fundet blev gjort, efter at et familiemedlem til kvinden var gået til politiet, da han ikke havde kunnet få kontakt til familien i nogle dage.

Mistanken faldt på kvindens 33-årige eksmand, Hamid Farid Mohammed, som også er far til børnene

Han blev sigtet for drabene og er blevet varetægtsfængslet in absentia, altså uden selv at være til stede i retsmødet.

Efterforskningsleder Bent Thuesen har tidligere oplyst, at manden tog en taxi fra sit hjem ved Byllerup-Bov til Flensborg, to dage inden ligene blev opdaget. Herfra tog han videre til Tyrkiet, inden han endte i Syrien.

