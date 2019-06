Mand faldt over bord fra færge fra Hirtshals

NORGE: En mand faldt natten til lørdag over bord fra færgen MS Stavangerfjord uden for Mandal i Norge. Færgen sejler fra Hirtshals til Bergen via Stavanger.

Manden antages for at være omkommet. Det oplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge.

- Vi har nu vurderet det sådan, at vi afslutter redningsaktionen og ændrer status til søgning efter en angiveligt omkommet. Det er det, som politiet i Agder vil organisere. Muligheden for overlevelse er på dette tidspunkt lav, siger redningsleder Eirik Walle i HRS Sør-Norge til NTB kort før klokken seks lørdag morgen.

Meldingen om hændelsen kom klokken 00.30 natten til lørdag.

Der blev efterfølgende iværksat en stor redningsaktion. Ifølge den norske avis VG vendte færgen straks om, og der blev foretaget et nødopkald via radio til andre fartøjer i området.

Desuden blev der sendt en redningshelikopter fra Sola og redningsbåde fra Mandal og Farsund. Kystvagtskibet Nornen har desuden bistået med redningen.

Havets temperatur var omkring 14 grader, og redningsforholdene var gode de første timer efter faldet, fortæller Eirik Walle. Redningsmandskabet regnede sig derfor frem til et søgeområde, som de kunne samle sine ressourcer omkring.

- Vi søger så længe, der er håb, sagde redningslederen ved tretiden natten til lørdag.

Omstændighederne omkring hændelsen står endnu ikke klart. Færgen har fået grønt lys til at sejle videre mod Stavanger.

Færgen MS Stavangerfjord har plads til 1500 passagerer og 600 biler.

