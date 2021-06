Mand faldt to meter inde i møllevinge

Opdateret 13.00 med oplysninger om mandens tilstand

AALBORG:Beredskabsfolkene fra Aalborg var torsdag formiddag på en opgave et noget utraditionelt sted - inde i en vindmøllevinge.

Opgaven var på Simens vingefabrik i Aalborg Øst, og lød på en fastklemt person i en maskine.

Det viste sig dog, at det ikke var så dramatisk, som det i første omgang lød.

- En person var faldet cirka to meter ned fra et stillads, der stod cirka fem meter inde i vingen, der lå ned. Her er vingen fem til seks meter høj, forklarer Nils Eltzholtz, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

- Da alarmopkaldet kommer, har man svært ved at afgøre, hvordan manden præcist ligger og derfor lyder den fastklemt person i en maskine, siger han.

Brandfolkene kom dog i arbejde, da ambulancefolkene havde svært ved at komme ind i møllevingen med båren.

- Vores opgave var at få medarbejderen - på cirka 100 kilo - fikseret på et bræt, og så bære ham ud til ambulanceredderne, siger Eltzholtz.

Mandens tilstand beskrives som alvorlig, men ikke i livsfare. Han er blevet kørt til tjek på sygehuset, hvor han blandt andet skal have røntgenfotograferet ryggen.

- Han er ved bevidsthed, men vi tager alle forholdsregler, da han kan have slået ryggen. Han havde en iltflaske på ryggen, som han landede på, da han ramte jorden, oplyser vagtchef Jess Fallberg ved Nordjyllands Politi