Mand faldt to meter ned inde i møllevinge

AALBORG:Beredskabsfolkene fra Aalborg var torsdag formiddag på en opgave et noget utraditionelt sted - inde i en vindmøllevinge.

Opgaven var på Simens vingefabrik i Aalborg Øst, og lød på en fastklemt person i en maskine.

Det viste sig dog, at det ikke var så dramatisk, som det i første omgang lød.

- En person var faldet cirka to meter ned fra et stillads, der stod cirka fem meter inde i vingen, der lå ned. Her er vingen fem til seks meter høj, forklarer Nils Eltzholtz, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

- Da alarmopkaldet kommer, har man svært ved at afgøre, hvordan manden præcist ligger og derfor lyder den fastklemt person i en maskine, siger han.

Brandfolkene kom dog i arbejde, da ambulancefolkene havde svært ved at komme ind i møllevingen med båren.

- Vores opgave var at få medarbejderen - på cirka 100 kilo - fikseret på et bræt, og så bære ham ud til ambulanceredderne, siger Eltzholtz.

Manden blev kørt til sygehuset, men der er endnu intet om mandens tilstand.