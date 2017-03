AALBORG: En 31-årig mand blev søndag anholdt i Gigantium, efter at han havde filmet nøgne drenge i omklædningsrummet. Manden blev mandag varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for blufærdighedskrænkelse.

Det oplyser anklager Peter Rask.

Det var en badegæst i Gigantium, der opdagede, at den 31-årige gik rundt med en mobiltelefon. Badegæsten fortalte det til bademestren, der tilkaldte politiet. Da betjentene fik fat i den 31-årige og så hans telefon igennem, fandt man 14 videooptagelser med drenge i alderen 10 til 14 år, som manden havde optaget samme dag, fortæller Peter Rask.

Tidligere straffet for børneporno

I grundlovsforhøret erkendte den 31-årige, at han havde optaget de nøgne drenge. Han er tidligere straffet for besiddelse af børneporno og blufærdighedskrænkelse og er i øjeblikket prøveløsladt fra sin seneste dom.

I retten forklarede manden, at han havde et problem, men at han havde modtaget psykologbehandling, som - ifølge ham selv - havde virket. Søndag var det dog gået galt, og han kunne ikke lade være, forklarede han i retten.

Den 31-årige er fra Tønder, men er i øjeblikket på skoleophold i Vendsyssel.