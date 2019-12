Mand fra Aalborg løsladt i stort anlagt terrorsag om våben

AALBORG:Mistanken er ikke stærk nok i forhold til tre af de fem personer, som PET og politiet sigter for at have forsøgt at finansiere og købe pistoler til en terrorhandling.

Det fastslår en dommer i Københavns Byret fredag. Derimod er der en begrundet mistanke mod to andre, der varetægtsfængsles frem til 8. januar.

De to fængslede er henholdsvis 24 og 25 år. De løsladte er en kvinde på 28 samt to mænd på 26 og 21 år. Den 26-årige blev anholdt i Aalborg.

Alle fem var blandt de 22 anholdte under den storstilede politiaktion onsdag. Torsdag blev tre andre personer varetægtsfængslet på mistanke om, at de ville fremstille en eller flere bomber og foretage en eller flere terrorhandlinger.

Dommer Lone Molsteds afgørelse kommer efter et uhyre langvarigt retsmøde, som strakte sig over i alt 15 timer fordelt over torsdag og fredag.

Sigtelsen drejer sig om, at de fem skal have forsøgt at købe både pistoler, lyddæmpere og ammunition. Det skal være sket gennem nogle måneder frem til onsdagens anholdelse. De fem har alle nægtet sig skyldige.

Hvad politiets mistanke egentlig bygger på, vides ikke. Retsmøderne har været holdt bag lukkede døre. Anklagere har sagt, at det ville skade efterforskningen, såfremt der kom noget frem offentligt.

Åbenbart har PET's materiale været særdeles omfattende. Det tyder de meget langvarige retsmøder på.

Facit efter onsdagens aktion er altså, at i alt fem er blevet varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i Københavns Byret. Derudover er en mand blevet varetægtsfængslet ved Retten i Odense. Sidstnævnte har relation til onsdagens antiterroraktion, men det er uvist, hvad manden er sigtet for.

Den løsladte kvinde ledsages af en mand på vej ned ad trapperne i byretten. Hun ønsker ikke at tale med pressen.

Efter de tre løsladelser overvejer anklagemyndigheden at kære kendelserne til Østre Landsret.

- Der er ingen kommentarer, siger senioranklager Sidsel Klixbüll i retten. Hun fører ordet på vegne af de anklagere, der har varetaget retsmøderne torsdag og fredag.

Den ene af de to fængslede mænd kærer på stedet afgørelsen til landsretten. Den anden har taget forbehold.

/ritzau/