Mand fra Tønder blev fyret - men så vandt han to millioner

TØNDER: Man må sige, at pengene faldt på et tørt sted, da Danske Spil udbetalte to millioner skattefrie kroner til en mand i 60'erne fra Tønder Kommune.:

- Jeg er lige blevet fyret for nylig efter en længere sygemelding. Min kone har været hjemmegående i mange år, så pludselig stod vi nærmest uden en indkomst. Dette har simpelthen reddet vores tilværelse, siger manden - der ønsker at være anonym - en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Han havde ikke selv tjekket Lotto-tallene. Han havde heller ikke taget telefonen de første par gange, hvor Danske Spil ringede for at fortælle om gevinsten. Men da han tjekkede telefonnummeret, der var blevet ringet fra, sad han klar, da telefonen ringede igen.

Det varede længe, inden konen troede på, at parret havde vundet to millioner.

- Til sidst måtte jeg hive hende ind til computeren, så vi kunne logge på og se, at vores fremtid var reddet, lyder det.

Parret vil blandt andet bruge pengene på at blive gældfri, at få lavet ting i huset, som de har drømt om i mange år – og så skal familien forkæles.

- Det er jo dejligt, at vi har fået mulighed for at kunne invitere børn og børnebørn på en ferie sammen med os. De bor ikke lige i nærheden, så nu er der ovenikøbet også råd til at kunne besøge dem lidt oftere. Især i forhold til børnebørnene er det jo fantastisk.