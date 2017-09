Mand i klovnekostume jagter syvårig pige

AARHUS: En syvårig pige fik sig tirsdag morgen en meget ubehagelig oplevelse, da hun på vej til skole kort før klokken otte pludselig blev jagtet af en mand i klovnekostume.

Manden, der muligvis var bevæbnet med en kniv, løb efter pigen over en strækning på 100 meter på Stenhøjgårdsvej i Malling ved Aarhus.

- Hun har fortalt, at hun passerede en mørk bil med to-tre personer i, siger vagtchef Per Bennekov fra Østjyllands Politi.

Pigen bemærkede, at en af mændene i bilen var klædt ud som klovn.

- Han stiger så ud af bilen og løber efter hende. Hun mener, at han har en kniv, men hun kan ikke sige, om den var ægte eller af plastik, fortæller Per Bennekov.

Det lykkes pigen at slippe væk, og klovnen går tilbage til bilen, som kører fra stedet.

- Det har været en meget ubehagelig oplevelse for hende, og vi ser meget alvorligt på sagen, understreger vagtchefen.

Efter den skræmmende oplevelse tog pigen i skole, og ved 13-tiden meldte både skolen og pigens forældre episoden til politiet.

- Jeg vil prøve at snakke med hende og sige, at det bare er en mand, der har syntes, at det var sjovt og så må vi håbe på, at det påvirker hende mindst muligt, siger pigens mor, Mille Linnet Jakobsen, til Aarhus Stiftstidende.

Hun fortæller dog til avisen, at datteren efter omstændighederne har det godt.

Politiet vil meget gerne høre fra vidner, som har bemærket noget mistænkeligt, eller som har set en mørk bil med to-tre personer i området omkring Stenhøjgårdsvej ved 08-tiden tirsdag morgen.

/ritzau/