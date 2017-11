Mand i varebil dræber otte ved angreb i hjertet af New York

USA: Otte er dræbt, og 11 er alvorligt såret, efter at en varebil med tilsyneladende fuldt overlæg blev kørt mod fodgængere og cyklister i New York. Ingen af de 11 sårede er i livsfare, beretter politiet i millionbyen.

Angrebet fandt sted tirsdag aften, dansk tid.

New Yorks borgmester, Bill de Blasio, kalder angrebet for et terrorangreb.

- Baseret på informationer, som vi har indtil videre, så var det en terrorhændelse - en særligt kujonagtig terrorhændelse, siger borgmesteren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Varebilen ramte adskillige personer, da den blev kørt imod trafikken på adskillige gader nær World Trade Center på Manhattan tirsdag aften dansk tid.

Bilen skal have ramt både cyklister og gående. Politiet meddeler desuden, at føreren også ramte en skolebus. Det medførte, at to børn og to voksne blev såret.

Føreren af bilen kom efterfølgende ud af sit køretøj, med det der lignede våben.

Politiet oplyser, at føreren er en 29-årig mand, som var bevæbnet med en paintballpistol.

Den mistænkte gerningsmand er blevet identificeret som Sayfullo Saipov. Han er 29 år gammel og fra Tampa i Florida. Han er dog født i Usbekistan og kom først til USA i 2010.

Han har opholdstilladelse i USA og bor i landet på permanent basis.

Saipov blev skudt i maven af en politibetjent og er bragt til hospitalet.

Myndigheder siger ifølge nyhedsbureauet AP, at Saipov råbte "allahu akbar" (Gud er størst), da han hoppede ud af bilen.

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, siger, at den 29-årige var en "ensom ulv". Der er ingen beviser for, at han skulle være en del af et større plot.

USA’s præsident, Donald Trump, kalder på Twitter den mistænkte for angrebet i New York for en "meget syg og sindsforvirret" person.

Det er for nuværende ikke klart, om Saipov har planlagt angrebet, eller om det blev udført som en spontan handling.

