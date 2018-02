Mand idømt forvaring for drab på politimand

KØBENHAVN: Drabet på politiassistent Jesper Jul udløser også i Østre Landsret en forvaringsdom til drabsmanden. Det er en stadfæstelse af byrettens dom.

- Jeg skal kort bemærke, at det er et enigt nævningeting, som er nået frem til afgørelsen, fortalte retsformand Anne Birgitte Fisker, da hun torsdag læste dommen op for den 27-årige drabsmand.

Fra få meters afstand blev politiassistent Jesper Jul skudt i hovedet, da han om morgenen den 6. december 2016 stod ved sin hundepatruljevogn på en tilkørselsvej til Albertslund Politigård.

Det var den dengang 26-årige Mikkel Starsø Renard, der trykkede på aftrækkeren.

Pistolen - en kaliber 22 af typen Hammerli 2085 - havde han stjålet aftenen forinden i en skydeklub i Rødovre. Klubben meldte straks pistolen stjålet og sagde også, at man mistænkte Mikkel Renard.

Politiets vagtchef vurderede dog, at man kunne vente til dagen efter med at pågribe Mikkel Starsø Renard. Men allerede tidligt næste morgen slog han til foran politigården.

Under sagen er en video af drabet blevet vist. Både i by- og landsret. På den ser man, hvordan drabsmanden retter sit våben mod Jesper Jul og skyder.

Ingen tvivl

Dommere og nævninger var da heller ikke i tvivl om, at Martin Starsø Renard var skyldig i drab, da kendelsen om skyld blev afsagt tidligere i denne uge. Selv påstod han, at der var tale om vold med døden til følge.

Torsdagens retsmøde blev overværet af cirka et dusin uniformerede politifolk. Det fik forsvarsadvokat Ulrik Sjølin Pedersen til at forlange dem vist ud af retten.

Han mente, at deres tilstedeværelse ville kunne påvirke dommen. Men retten gav ham ikke medhold.

- Hvis de vil møde op, må de være i civil. Havde det været rockere, så er der ingen tvivl om, at de ikke havde fået lov til at blive, siger advokaten.

På vegne af sin klient argumenterede Sjølin for en straf på 15 års fængsel. Men landsretten valgte altså den tidsubestemte sanktion forvaring i stedet.

Forvaring kan træde i stedet for straf, når retten vurderer, at den dømte er så farlig, at den tidsubestemte foranstaltning bedre kan beskytte samfundet mod den dømtes farlige tilbøjeligheder end en almindelig straf.

En forvaringsdømt kan tidligst prøveudskrives efter tre år, mens der ingen længstetid er for foranstaltningen.

Forvaringsdømte afsoner typisk i Anstalten ved Herstedvester.

/ritzau/