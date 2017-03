HELSINGØR: Natten til onsdag har der været ild i arresthuset i Helsingør.

En indsat er efterfølgende blevet indlagt til observation for røgforgiftning, men han er uden for livsfare, oplyser Nordsjællands Politi.

- Vi er lige nu i gang med at undersøge, hvordan branden er opstået. Et godt bud vil da være, at den er påsat, siger vagtchef Michael Hansen fra Nordsjællands Politi.

/ritzau/