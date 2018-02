Mand klemt ihjel af bakkende lastbil

VEJLE: En mand mistede torsdag formiddag livet i Vejle, da han kom i klemme mellem en bakkende lastbil og en læsserampe, oplyser politiet.

Ulykken skete lidt efter klokken 10 på Damhaven, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Lastbilen skulle bakke hen til en læsserampe hos byggemarkedet Silvan. Men en mand befandt sig mellem lastbilen og læsserampen. Ifølge politiets foreløbige oplysninger stod han med ryggen til lastbilen og hverken så eller hørte den.

- Han blev erklæret for død på stedet, oplyser vagtchefen hos politiet.

Den dræbte var en 31-årig mand fra Litauen. Ulykken betød, at bilinspektøren rykkede ud for at klarlægge forløbet nærmere, og også færdselspolitiet blev rutinemæssigt tilkaldt for at lave undersøgelser af lastbilen.

/ritzau/