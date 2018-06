Mand kom hjem med roser - men konen havde anmeldt ham for spritkørsel

AALBORG: Det hjalp ikke, at en mand fra Aalborg torsdag kom hjem med en stor buket roser til konen.

Hun havde nemlig allerede ringet til Nordjyllands Politi og anmeldt manden for spritkørsel.

Det oplyser politiet i døgnrapporten.

Anmeldelsen kom klokken 19.20, hvor kvinden oplyste, at hendes mand netop var kørt fra bopælen i Aalborg, og at han var beruset.

Efter et kvarters tid ringede kvinden så igen til politiet og fortalte, at manden var vendt hjem igen. Og han havde altså en buket roser med hjem til konen.

Dem fik hun, mens manden lagde sig til at sove på sofaen. Men nu var politiet allerede blevet kontaktet, og derfor mødte en patrulje op ved parrets hjem.

Her lå manden stadig og sov på sofaen, så han blev vækket, sigtet for spritkørsel og taget med på politigården. Her blev der taget en blodprøve på manden, som skal vise, om hans promille var over det tilladte.