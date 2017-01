Is og sne har sænket hastigheden

Vicepolitiinspektør Jens Møller fra Københavns Politi oplyste fredag morgen, at yderligere én sigtelse ville blive fremlagt ved det nu aflyste grundlovsforhør.

Han er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 193, der omhandler "omfattende forstyrrelse af driften af fjernsynsanlæg".

På nuværende tidspunkt er der ikke grundlag for at kræve manden varetægtsfængslet, lyder det.

Nye oplysninger ligger til grund for beslutningen om at løslade den formodede gerningsmand, forklarer advokaturchef Dorit Borgaard.

En 51-årig mand skulle have været fremstillet i grundlovsforhør. I stedet bliver han nu løsladt

