Nordjysk mand nægter drab men erkender dødsvold mod ældre kvinde

HORSENS: Efter et retsmøde i Retten i Horsens søndag aften er en 32-årig mand blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger. Manden er sigtet for at have dræbt en 71-årig kvinde i Brædstrup i Østjylland.

Ved retsmødets begyndelse erkendte den 32-årige via sin forsvarsadvokat ifølge ekstrabladet.dk, at han havde slået kvinden ihjel. Der var dog ikke tale om drab, men derimod vold med døden til følge.

Kvinden blev fundet død i sit hjem på Klovenhøjvej i Brædstrup søndag morgen. Ifølge sigtelsen skal drabet være sket i tidsrummet fra lørdag og frem til findetidspunktet.

- Vi får en anmeldelse klokken 07.18 om, at der er fundet en livløs person på en adresse i Brædstrup. Vi kører dertil og konstaterer, at en 71-årig kvinde er afgået ved døden, fortalte vagtchef Jesper Brian Jensen fra Sydøstjyllands Politi tidligere søndag.

- Klokken 07.48 anholder vi en 32-årig mand på adressen. Han er sigtet for drabet, lød det fra vagtchefen.

Ifølge Grundloven må politiet ikke tilbageholde folk i mere end 24 timer. I så fald skal der en dommer ind over, som enten kan forlænge anholdelsen eller varetægtsfængsle den pågældende.

Derfor blev retsmødet afholdt søndag aften, da man ikke ville kunne vente til Retten i Horsens åbnede mandag morgen, hvis grundloven skulle overholdes.

Politiet har oplyst, at den 32-årige har adresse i Nordjylland. Men han har en relation til kvinden. Den har politiet dog endnu ikke villet oplyse.

Søndagens retsmøde blev holdt for lukkede døre, og derfor er der ikke kommet yderligere oplysninger frem.

/ritzau/