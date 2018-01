Mand på dræbende vandscooter får to års fængsel

KØBENHAVN: Københavns Byret straffer en ung mand med to års fængsel for på vandscooter at have torpederet en lille udlejningsbåd i Københavns havn.

I båden sad syv amerikanske kvinder, og to af dem blev dræbt.

Senioranklager Elisabeth Boserup havde krævet en straf på fire års fængsel, men manden slipper altså noget billigere. Han har valgt at modtage dommen, men anklagemyndigheden kan fortsat vælge at anke afgørelsen.

Mens den i dag 25-årige mand skal i fængsel, idømmes syv af hans kammerater bøder på op til 11.700 kroner. De var tiltalt for at have udsat andre for livsfare ved at sejle hensynsløst rundt i havnen.

Her havde anklageren anbefalet straffe på seks til otte måneders fængsel.

Det var om aftenen 6. maj 2017, at den 25-årige stilladsarbejder bragede ind i båden med gruppen af kvinder, der alle var udvekslingsstuderende fra USA.

Leah Bell, der kom fra delstaten Louisiana, blev 18 år. Linsey Malia på 21 var fra delstaten Massachusetts.

Under retssagen er der blevet vist optagelser af, hvordan en gruppe af vandscootere med høj fart susede ind mod den centrale del af havnen.

Samtidig har vidner fortalt, hvordan flere af vandscooterne lavede farlige manøvrer. Blandt andet sejlede de direkte mod en speedbåd og vendte først i sidste øjeblik, så de ombordværende blev oversprøjtet af vand.

- Vi tænkte hver gang: "Shit, nu går det galt", har et kvindeligt vidne fortalt.

- Det er med til at gøre, at vi ringer (til politiet, red.). Vi snakker om, at nu er det bare et spørgsmål om tid, før det går galt, sagde hun.

Ingen nåede imidlertid at stoppe de store maskiner, før alt var kaos. Da den 25-årige ville lave en U-vending, mistede han herredømmet over vandscooteren, og med høj fart ramte han båden med de syv amerikanere.

- Jeg ser blod. Jeg ser bare, at den ene pige råber og skriger, sagde manden, da han afgav forklaring i retten.

Efter kollisionen flygtede han og de syv kammerater til havnen i Brøndby. Kort tid efter dukkede politiet op, og de blev anholdt.

I den forbindelse erkendte den 25-årige med det samme, at det var ham, der sad på den dræbende vandscooter.

Han erkender også at have sejlet for stærkt. Men der var på ingen måde tale om de 50-60 kilometer i timen, som flere vidner tidligere har hævdet.

- Jeg skal nok tage min straf for det, jeg har gjort, har den 25-årige sagt.

Under sagen har det været tydeligt for enhver, at manden er hårdt plaget af skyldfølelse. Han har grædt sig gennem afhøringerne, og en psykolog har erklæret, at der er fare for, at han udvikler PTSD.

De dræbtes familier har ifølge forsvarer Jane Ranum afvist at stille op til et konfliktråd med den mand, der slog deres døtre ihjel.

