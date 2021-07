Mand på knallert med påmonteret riffel forsøgte at begå røveri

THISTED:Det krævede ikke megen efterforskning for politiet i Thisted at finde frem til en mand mistænkt for røveriforsøg tidligt torsdag morgen.

Klokken 05.07 modtog politiet en anmeldelse om, at en bevæbnet mand havde forsøgt at begå røveri mod en borger på Sennelsvej.

Efter et kvarter - klokken 05.22 - blev den formodede gerningsmand anholdt. Han kom kørende på en knallert med en påmonteret riffel, da han blev stoppet og anholdt af en politipatrulje i Thisted.

Det fortæller vagtchef Jesper Høgh fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Den anholdte er 25 år og i forvejen kendt af politiet.

- Vi modtager en anmeldelse om, at en rude i en bolig er blevet knust, og stedets beboer er blevet truet med en pistol.

- Gerningsmanden påstår, at den forurettede har stjålet hans iPhone og kræver den tilbage. Hvis han ikke kan få udleveret telefonen, vil han i stedet have udleveret penge.

- Men offeret er helt uforstående, siger Jesper Høgh.

Det lykkedes ikke den 25-årige at få udleveret hverken telefon eller penge. Våbnet, som han truede offeret med, viste sig at være en hardballpistol - altså en pistol, der skyder med plastikkugler.

Pistolen smed han fra sig, da han flygtede fra stedet. Den blev bagefter fundet af politiet.

Det er uvist, hvorfor han havde påmonteret en salonriffel på sin knallert.

Manden på knallerten sigtes for røveri, da han med trusler krævede telefon og penge udleveret, fortæller vagtchefen.

/ritzau/