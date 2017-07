Mand påkørte æsel

KOLDBY: De fleste kender til risiko for at påkøre et rådyr i trafikken.

Lørdag aften var det dog ikke et rådyr, men et æsel der skabte dybe panderynker hos en 19-årig bilist.

Lørdag aften påkørte den mandlige bilist et æsel, der var sluppet løs fra sin ejer, på Oddesundvej i Koldby.

Æselet døde efter sammenstødet, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.