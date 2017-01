KØBENHAVN: Fredag formiddag cirka klokken 11.45 bliver en 51-årig mand fremstillet i grundlovsforhør i dommervagten på Politigården i København.

Han er sigtet for at stå bag et omfattende nedbrud i YouSees tv-signal kort før dronning Margrethes nytårstale 31. december.

Det oplyser vicepolitiinspektør Jens Møller fra Københavns Politi.

Manden blev anholdt torsdag eftermiddag.

Nærmere bestemt er den 51-årige sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 193, der omhandler "omfattende forstyrrelse af driften af fjernsynsanlæg".

Derudover er der yderligere én sigtelse mod manden, oplyser Jens Møller.

- Jeg kan ikke oplyse, hvad det drejer sig om. Det vil blive fremlagt under grundlovsforhøret, siger han.

Kompliceret nedbrud

Flere end en million tv-kunder blev ramt af nedbruddet nytårsaften, som efterfølgende blev undersøgt internt hos virksomheden YouSee.

TDC Group, som ejer YouSee, oplyste torsdag, at sagen om det svigtende tv-signal var anmeldt til politiet.

Årsagen var, at nedbruddet var forårsaget af en "bevidst skadelig handling". Det var i hvert fald konklusionen efter den interne undersøgelse i YouSee.

- Der er tale om et kompliceret nedbrud, som kræver detaljeret viden om YouSees setup og tv-platform.

- Vi vurderer på den baggrund, at der er tale om en bevidst skadelig handling, sagde koncernchef Pernille Erenbjerg fra TDC Group torsdag.

Vicepolitiinspektør Jens Møller oplyser, at den sigtede mand er fra København. Men derudover er det småt med informationer om manden.

Det er uvist, om han er en nuværende eller tidligere ansat hos YouSee.

- Det kan vi endnu ikke oplyse, siger Jens Møller.

