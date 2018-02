Mand skyder kirkegængere ved pandekagefest i Dagestan

I Dagestan har et skyderi kostet fem mennesker livet, og fire andre er såret, oplyser en talskvinde for republikkens sundhedsministerium til det russiske nyhedsbureau Tass.

Skyderiet skete søndag aften lokal tid i forbindelse med en pandekagefestival.

En 22-årig mand fra lokalområdet åbnede ild, da folk forlod en messe i en kirke i byen Kizljar, der ligger i den nordlige del af Dagestan.

Gerningsmanden blev skudt og dræbt af politiet, da han forsøgte at stikke af fra stedet efter angrebet, siger en talsmand for russisk politi til Tass.

Fire mennesker blev dræbt på stedet. Senere døde en kvinde på hospitalet, oplyser sundhedsministeriet i Dagestan.

En unavngiven kilde i det lokale politi siger til nyhedsbureauet, at den unge gerningsmand ikke var kendt af politiet i forvejen.

Han havde et sportsvåben, ammunition og en kniv på sig, tilføjer politikilden.

Kizljars borgmester, Alexander Sjuvalov, fortalte tidligere på aftenen, at to politibetjente og en kvinde er blandt de fire sårede.

Dagestan, som er en af flere russiske republikker, ligger ud til Det Kaspiske Hav. Republikken grænser op til Georgien, Aserbajdsjan og Tjetjenien.

Efter de to krige i Tjetjenien spredte et islamistisk oprør sig til Dagestan. Det er dog ikke umiddelbart klart, om der lå et religiøst motiv bag søndagens skuddrab.

/ritzau/