Mand troede han var bidt af ulv: Viste sig at være en hund

AABENRAA:Det var en hund og ikke en ulv, der i slutningen af september bed en 26-årig mand i benet.

Det konkluderer dna-prøver fra mandens ben, oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Hændelsen fandt sted nær mandens have i Hjelmrode i Aabenraa Kommune.

Manden var gået ud i området for at se, hvad der var sket, efter at hans hund var blevet skræmt.

- Her stødte anmelderen på dyret, som han beskrev som ulvelignende, cirka 70-80 centimeter høj, havde grå/hvid farve og et stort hoved.

- Dyret bed derefter manden kortvarigt i buksebenet. Den 26-årige sparkede dyret, der løb fra stedet, skriver Miljøstyrelsen i meddelelsen.

Efter at have foretaget dna-prøver fra rifterne i mandens læg kan det altså konkluderes, at der var tale om et bid fra en hund og ikke en ulv.

Også Syd- og Sønderjyllands Politi har udsendt en pressemeddelelse om sagen.

Politiet modtog nemlig en anmeldelse, efter at den 26-årige mand var blevet bidt.

- Politiet tog umiddelbart efter anmeldelsen en dna-prøve af rifterne for at afdække, hvorvidt der havde været tale om en ulv, en hund eller et andet dyr, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i meddelelsen.

Politiet fortæller, at det ikke har yderligere oplysninger om hændelsen, andet end at dna-prøverne har vist, at der var tale om et hundebid.

Efter et langvarigt fravær kom ulven tilbage til Danmark i 2012, da der i Thy blev fundet en død ulv.

Siden er der påvist ulve adskillige steder i Jylland.

Ulven er fredet som følge af et EU-direktiv. Kun under særlige omstændigheder kan der gives tilladelse til regulering af dyret.

/ritzau/