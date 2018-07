Mand truede med køkkenknive midt på gaden

AALBORG: En 22-årig mand fra Odense og en 21-årig mand fra Aarhus er blevet anholdt i Aalborg efter en episode på Blegkilde Allé i Aalborg, hvor den 22-årige opførte sig truende over for flere personer.

- Manden svingede rundt med to køkkenknive på åben gade og råbte: Jeg slår jer kraftedeme ihjel, siger vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

En borger var vidne til episoden og kontaktede straks politiet, som rykkede talstærkt ud.

I skyndingen blev både den 22-årige og den 21-årige anholdt i sagen, men det er kun den 22-årige, som stadig er anholdt torsdag eftermiddag.

- Han skal lige afruses, og så bliver han sigtet for trusler på livet og for at overtræde knivloven, siger vagtchefen.

Politiet kender ikke motivet for mandens truende adfærd. Der er formentlig tale om trusler over for personer, som manden kender i forvejen.