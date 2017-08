Mand truet med pistol

YDBY: En 49-årig mand truede af ukendte årsager i går en person på en parkeringsplads på Oddesundvej syd for Ydby. Manden viste en pistol, han bar i sit bælte, og sagde angiveligt "do not scare me".

Manden, som blev truet, tilkaldte politiet, der senere anholdte den 49-årige.

Han er ikke registreret på nogen adresse, men opholder sig angiveligt i et hus på Oddesundvej i Ydby, hvor politiet senere fandt end hardball-pistol. Han blev senere på dagen løsladt, men er nu sigtet for trusler på livet, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.