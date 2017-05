Mand viftede med bordkniv under skænderi

AALBORG: Politiet måtte onsdag eftermiddag rykke ud til en cafe på Østerågade, hvor meldingen lød på en mand, der havde trukket en kniv frem uden for caféen.

Ankommet til stedet kunne betjentene dog konstatere, at der var tale om en smørekniv fra bordet, som manden havde stået og viftet med under et skænderi med en kvinde. De to havde siddet ved bordene uden for caféen og var så kommet op at skændes.

Vidner kunne dog fortælle, at manden ikke havde truet nogen med kniven, og episoden blev bogført som husspektakler.