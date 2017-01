GLOSTRUP: Det koster en 41-årig mand en straf på tre års fængsel, at han i juni sidste år skød mod politiet.

Det oplyser Vestegnens Politi på Twitter. Dommen er faldet i Retten i Glostrup.

Skudepisoden var et forsøg på at udføre fænomenet "suicide by cop", hvor en mand forsøger at få sig selv skudt af politiet.

Ifølge Ekstra Bladet har dømte Lars Sørensen nemlig forklaret, at han ønskede at begå selvmord ved at blive skudt af politiet.

Episoden fandt sted på Hvidovrevej i Hvidovre 24. juni 2016, hvor den 41-årige først truede to politibetjente med at skyde dem, mens han sigtede med en pistol.

Skudt i låret

Herefter affyrede han seks skud skråt op i luften og skød tre gange mod politimændene. Han ramte ikke politimændene, men bragte fare for deres liv, hvilket han dømmes for.

Politiet skød herefter Lars Sørensen i låret, og han måtte indlægges på sygehuset på grund af sine skader.

Oprindeligt blev han sigtet for drabsforsøg, men det blev senere ændret til sigtelsen om, at han satte betjentenes liv og førlighed i nærliggende fare.

Lars Sørensen brugte en pistol af mærket FN Browning, og han var også anklaget for under særlige omstændigheder at have været i besiddelse af den skarpladte pistol.

Politiet fandt efter skudepisoden 42 patroner i hans jakkelomme. Desuden beslaglagde politiet seks attrapvåben på hans bopæl, som anklagemyndigheden også krævede at få konfiskeret.

Sagen blev ført som en tilståelsessag, og den 41-årige har været varetægtsfængslet siden skudepisoden.

/ritzau/